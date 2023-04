Công an Tam Kỳ tạm giữ 191 cây thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc

(QNO) - Công an TP.Tam Kỳ vừa phát hiện, tạm giữ 191 cây thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Công an TP.Tam Kỳ làm việc với đối tượng Nguyễn Công Việt. Ảnh: Đ.D

Lúc 10 giờ 30 ngày 11/3, tại đường Nguyễn Đình Chiểu (phường An Mỹ), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - chức vụ Công an TP.Tam Kỳ phối hợp Công an phường An Mỹ kiểm tra xe mô tô BSK 92N1-665.47 do Nguyễn Công Việt (SN 2001, ở trọ tại số 62 Nguyễn Đình Chiểu, phường An Mỹ) điều khiển và phát hiện đối tượng đang vận chuyển 2 cây thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Kiểm tra tại nhà trọ của Việt, công an phát hiện thêm 189 cây thuốc lá điện tử các loại. Tại thời điểm kiểm tra, Việt không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số thuốc lá điện tử trên. Công an đã tạm giữ 191 cây thuốc lá điện tử và tiếp tục xác minh, làm rõ.

Công an TP.Tam Kỳ tạm giữ số thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc phát hiện ngày 11/3. Ảnh: Đ.D

Trước đó, ngày 2/2/2023, Công an TP.Tam Kỳ phát hiện đối tượng Lê Hữu Chính (phường An Sơn, TP.Tam Kỳ) cất giấu 166 cây thuốc lá điếu điện tử không rõ nguồn gốc, xuất xứ.