Công an Tam Kỳ tạm giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản

(QNO) - Công an TP.Tam Kỳ cho biết đang tạm giữ đối tượng và tang vật để điều tra 2 vụ trộm cắp tài sản vừa xảy ra trên địa bàn thành phố.

Đối tượng Lê Thành Nhân. Ảnh: Công an cung cấp

Cụ thể, khoảng 14 giờ ngày 17.6, Lê Thành Nhân (SN 1997, trú phường An Sơn, TP.Tam Kỳ) mượn xe máy của bạn đi tìm bạn gái. Khi đến khu vực khối phố 3, phường Phước Hòa (Tam Kỳ), Nhân nhìn thấy Lê Viết Khánh H. (SN 1998, trú phường An Mỹ, Tam Kỳ) đang ngồi trên xe mô tô hiệu Yamaha Exciter, biển kiểm soát 92L1-126.79 cùng bạn gái của Nhân.

Nhân dừng xe lấy bình xịt hơi cay đã chuẩn bị trước, xịt vào người H. khiến H. hoảng sợ bỏ xe chạy. Nhân đuổi đánh nhưng không được nên quay lại thấy xe mô tô của H. bị ngã thì rút lấy chìa khóa rồi lên xe máy của mình mượn chạy về xưởng cơ khí An (phường An Sơn).



Sau khi thấy Nhân bỏ đi, H. quay lại lấy xe nhưng không có chìa khóa nên dắt xe gửi trước nhà bà H.T.L. (phường Phước Hòa) rồi điện thoại nhờ bạn đến chở về. Nhân sau khi trả xe máy thì đón taxi quay lại tìm H. nhưng không thấy. Thấy xe của H. đang dựng trước nhà bà L. không có người trông coi nên Nhân nảy sinh ý định lấy xe đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Nhân dùng chìa khóa đã lấy trước đó mở khóa xe rồi điều khiển xe này đi tìm chỗ cầm. Do không có giấy tờ xe nên Nhân chạy xe đến nhà Lê Nguyễn Phương Nam (phường An Xuân) nhờ tìm chỗ cầm xe. Sau đó, Nam liên lạc với người phụ nữ tên Tâm (chưa rõ lai lịch) rồi cùng Nhân và Tâm chạy xe đến nhà bà N.T.T.A (phường Tân Thạnh) để cầm xe với số tiền 4 triệu đồng.

Nam đưa hết số tiền cầm được cho Nhân rồi cùng Nhân, Tâm đón taxi về. Số tiền có được Nhân trả cho Tâm 1,5 triệu đồng, mua ma túy đá 300 nghìn đồng (cùng Nam sử dụng hết), chuộc điện thoại 850 nghìn đồng, còn lại Nhân tiêu xài cá nhân.

Ngày 18.6, Lê Viết Khánh H. đến Công an phường Hòa Hương trình báo sự việc. Đến 17 giờ cùng ngày, Lê Thành Nhân đến Công an phường Phước Hòa đầu thú, khai báo rõ hành vi của mình. Lời khai của Nhân phù hợp với tài liệu chứng cứ thu thập được. Hiện Công an TP.Tam Kỳ tạm giữ đối tượng và tang vật để điều tra.

Đối tượng Trần Quốc Thái. Ảnh: Công an cung cấp

* Ở một vụ việc khác, khoảng 6 giờ 30 ngày 18.6, Trần Quốc Thái (SN 1968, trú huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đi tắm biển tại bãi tắm xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ. Sau khi vào tắm nước ngọt tại quán nhậu Hồng Duy của ông B.H.T (thôn Hòa Hạ, xã Tam Thanh), khi ra Thái thấy một điện thoại di động OPPO của ông B.H.T. để trên bàn và định lấy cắp thì bị ông B.T.V (ở cạnh nhà ông B.H.T.) phát hiện và bắt giữ, bàn giao cho Đồn Biên phòng Tam Thanh xử lý.

Tại cơ quan chức năng, Trần Quốc Thái thừa nhận hành vi của mình. Thái còn khai nhận lấy cắp 1 điện thoại di động khác cũng tại quán nhậu Hồng Duy vào sáng ngày 17.6. Sau khi lấy được điện thoại, Thái về nhà mẹ ruột tại số nhà 711 đường Phan Châu Trinh (Tam Kỳ) để cất giấu. Đối tượng và tang vật được bàn giao Công an TP.Tam Kỳ tạm giữ để điều tra.