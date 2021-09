Công an Tam Kỳ tìm người liên quan 2 vụ án cho vay lãi nặng

(QNO) - Công an TP.Tam Kỳ thông báo tìm khách hàng vay tiền trong 2 vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ đang điều tra vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do bị can Bùi Nhật Phi (SN 1996, xã Tiên Thọ, Tiên Phước) thực hiện tại TP.Tam Kỳ trong năm 2020 và một vụ án do bị can Trần Ngọc Tân (SN 1991, xã Tam Dân, Phú Ninh) thực hiện năm 2019.



Bị can Bùi Nhật Phi cho vay tiền với lãi suất 0,33 - 1%/ngày (tương đương 10 - 30%/tháng, 21,65 - 365%/năm). Bị can Trần Ngọc Tân cho vay tiền với lãi suất 0,33 - 2%/ngày (tương đương 10 - 60%/tháng, 121,65 - 730%/năm).

Để phục vụ yêu cầu điều tra, xử lý tội phạm và đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan, Công an TP.Tam Kỳ đề nghị cá nhân, tổ chức là khách hàng vay của Bùi Nhật Phi và Trần Ngọc Tân thì liên hệ cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố (địa chỉ: 178 Hùng Vương, TP.Tam Kỳ, số điện thoại 0235.3851434) hoặc điều tra viên Trần Minh Tú, điện thoại 0978.050707 để giải quyết.

* Công an TP.Tam Kỳ cũng thông báo tìm chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp phương tiện giao thông.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ tạm giữ 1 xe gắn máy (biển kiểm soát 92M1-237.91, nhãn hiệu Honda Wave alpha, màu đỏ đen bạc) liên quan đến vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do bị can Vũ Văn Trường (SN 2000, xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) thực hiện năm 2020 tại TP.Tam Kỳ.

Vậy ai là chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp phương tiện trên, yêu cầu mang đầy đủ giấy tờ hợp lệ đến Công an thành phố để giải quyết.

Trong thời hạn 30 ngày, nếu không có người đến nhận thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ tịch thu phương tiện theo quy định pháp luật, mọi khiếu nại, khiếu kiện về sau sẽ không được giải quyết.