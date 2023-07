Công an Tam Kỳ triệt phá chuyên án cho vay lãi nặng

Công an Duy Xuyên tìm bị hại liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

AN BÌNH | 06/06/2023 - 14:46

(QNO) - Công an huyện Duy Xuyên thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Mai Văn Cường (SN 1998, trú thôn An Lạc, Duy Thành, Duy Xuyên) và Nguyễn Văn Trường (SN 2003, trú khối phố Phước Mỹ, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên) thực hiện.