Công an Thăng Bình bắt 4 đối tượng trộm cắp tài sản

(QNO) - Ngày 16.5, Công an huyện Thăng Bình cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý 4 đối tượng Nguyễn Công Độ (SN 1997), Võ Hồng Phúc (SN 1998), Ngô Viết Tỉnh (SN 1999) và Võ Ngọc Thông (SN 1999, cùng thôn An Mỹ, xã Bình An, huyện Thăng Bình) về hành vi trộm cắp tài sản.

4 đối tượng trộm cắp. Ảnh: T.T.

Trước đó, khuya 5.5, kẻ gian đột nhập nhà chị N.T.T. (SN 1997) và bà N.T.H. (1977) tại thôn Bình Xá (xã Bình Quế, huyện Thăng Bình) trộm 3 chiếc điện thoại di động và 1 thẻ ATM.

Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Thăng Bình phối hợp với Công an xã Bình Quế nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra. Qua công tác quản lý địa bàn, công an phát hiện 4 đối tượng trên có biểu hiện nghi vấn nên triệu tập về trụ sở Công an huyện Thăng Bình làm việc.

Tiến hành đấu tranh, các đối tượng khai, tối 5.5, sau khi cùng đi uống cafe ở TP.Tam Kỳ, 4 đối tượng rủ nhau đi trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Cả nhóm chạy 2 xe máy đến địa bàn xã Bình Quế thì phát hiện nhà chị T. và nhà bà H. đã tắt điện ngủ, nhưng không đóng cửa.

Tỉnh và Thông đứng ngoài cảnh giới để Độ và Phúc lẻn vào nhà lấy trộm 3 chiếc điện thoại di động và 1 thẻ ATM. Sau đó, cả nhóm chạy vào TP.Tam Kỳ thuê khách sạn ngủ. Sáng hôm sau, Độ lấy thẻ ATM trộm được ra cây ATM dò mật khẩu là năm sinh của chị H. trên điện thoại và rút được số tiền 5 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thăng Bình củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.