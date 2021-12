Công an Thăng Bình bắt giam 2 đối tượng tàng trữ ma túy

(QNO) - Sáng nay 3.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giam 2 đối tượng Lê Văn Quân và Ngô Tuấn Tú (cùng SN 2000, trú Thăng Bình) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an huyện Thăng Bình thực hiện lệnh bắt giam bị can Ngô Tuấn Tú. Ảnh: P.L

Khoảng 10 giờ 30 ngày 1.12, lực lượng Công an xã Bình An (Thăng Bình) phát hiện Lê Văn Quân và Ngô Tuấn Tú có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra phát hiện trong cốp xe có 1 bộ dụng cụ sử dụng chất ma túy, trong nắp bình xăng xe có 7 gói ni lông có chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Quân thừa nhận 7 gói ni lông này là ma túy đá mua của người đàn ông không rõ lại lịch. Công an xã Bình An lập biên bản bắt quả tang vụ việc và chuyển vụ việc cho Công an huyện Thăng Bình tiếp tục điều tra.

Tú và Quân là 2 đối tượng nghiện trên địa bàn, từng bị Công an xã Bình An xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.