Công an Thăng Bình - Hiệp Đức ký kết quy chế phối hợp vùng giáp ranh

(QNO) - Công an xã Bình Lãnh (huyện Thăng Bình) và Công an xã Bình Lâm (huyện Hiệp Đức) vừa ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh.

Công an xã Bình Lãnh và Bình Lâm phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh. Ảnh: CTV

Theo đó, công an hai xã sẽ chủ động nắm chắc tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, kịp thời trao đổi, xử lý thông tin các vụ việc liên quan đến trật tự an toàn xã hội; phối hợp hỗ trợ trong công tác điều tra, lập danh sách các băng nhóm tội phạm, các tụ điểm tệ nạn xã hội lợi dụng địa bàn giáp ranh để phạm tội.

Tăng cường công tác kiểm tra hành chính các khu vực phức tạp về an ninh trật tự ở địa bàn giáp ranh, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm, trật tự an toàn giao thông và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến tổ tự quản.

Giao lưu bóng đá giữa công an 2 xã Bình Lãnh và Bình Lâm. Ảnh: CTV

Ngoài ra, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng công an 2 xã đồng loạt ra quân để khép kín địa bàn, hạn chế tình trạng đơn vị này tuần tra, trấn áp thì đối tượng chạy sang địa bàn khác và ngược lại.

Được biết, năm 2022, trong quá trình tổ chức tuần tra chung khu vực giáp ranh, lực lượng công an 2 địa phương đã phát hiện, bắt quả tang 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 4 vụ sử dụng trái phép chất ma túy, 1 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ mua bán trái phép pháo nổ, 1 vụ đánh bạc trái phép, giải tán nhiều nhóm thanh niên tụ tập sau 23 giờ gây mất an ninh trật tự...