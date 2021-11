Công an Thăng Bình khởi tố 2 đối tượng nhận hàng trăm triệu đồng để "chạy án"

(QNO) - Ngày 12.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trà Thanh Phong (SN 1978, quê TP.Đà Nẵng; tạm trú thị trấn Hà Lam, Thăng Bình) và Nguyễn Đức Thu (SN 1958, xã Bình Triều, Thăng Bình) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an huyện Thăng Bình bắt giam bị can Trà Thanh Phong (áo đỏ) để tiếp tục điều tra. Ảnh: T.K

Trước đó, ngày 7.7.2021, Công an huyện Thăng Bình tiếp nhận đơn tố giác của anh Kiều Minh H. (SN 1982, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên) về việc bị Phong và Thu lừa chiếm đoạt số tiền lớn.

Theo trình bày của anh H., vào tháng 7.2019, vợ anh là chị Nguyễn Thị Th. (SN 1986) bị Công an huyện Duy Xuyên bắt về hành vi chứa mại dâm. Sau đó, anh H. được Thu giới thiệu gặp Phong để “chạy án” và Phong đưa ra giá 970 triệu đồng để lo vụ việc. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền thì Phong đã “im hơi lặng tiếng”.

Công an huyện Thăng Bình khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra. Sau thời gian củng cố đầy đủ chứng cứ, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can liên quan.

Hiện Công an huyện Thăng Bình đã bắt giam bị can Trà Thanh Phong, cấm bị can Nguyễn Đức Thu rời khỏi nơi cư trú để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.