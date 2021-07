Công an Tiên Phước bắt quả tang nhiều vụ đánh bạc

Triệt xóa 2 tụ điểm đánh bạc tại Nam Trà My

XUÂN MAI | 12/07/2021 - 11:11

(QNO) - Sáng nay 12.7, Thượng tá Mai Xuân Sang - Trưởng Công an huyện Nam Trà My cho biết, hôm qua 11.7, đơn vị phối hợp Công an tỉnh triệt xóa 2 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức ghi số đề và cá độ bóng đá tại xã Trà Mai.