Công an Tiên Phước thông báo đình tìm người mất tích

AN BÌNH | 13/05/2022 09:13

(QNO) - Công an huyện Tiên Phước quyết định kết thúc, dừng các hoạt động truy tìm đối với Trương Quang Hào (SN 1998, trú thôn Trung An, xã Tiên Hà, Tiên Phước) theo thông báo truy tìm của công an huyện vào ngày 2.3.2022.

Trước đó, Báo Quảng Nam điện tử có đăng thông tin Công an Tiên Phước thông báo tìm người mất tích. Cụ thể, ngày 1.3, Công an Tiên Phước tiếp nhận đơn thư trình báo của bà Nguyễn Thị Công (xã Tiên Hà) về việc con trai bà là Trương Quang Hào mất tích.

Theo đơn trình báo của bà Công, anh Trương Quang Hào đi TP.Hồ Chí Minh từ ngày 16.2.2022, sau đó qua Campuchia làm ăn. Đến ngày 28.2, anh Hào có gọi về cho gia đình qua ứng dụng facebook messenger, nói bị nhốt trong một căn phòng tại Campuchia, người nhốt yêu cầu gia đình nộp 4.000 USD mới cho anh về an toàn, nếu không sẽ bán qua chủ khác.