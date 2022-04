Công an tỉnh khen thưởng điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(QNO) - Chiều 4.4, Công an tỉnh Quảng Nam tặng giấy khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân trên địa bàn TP.Tam Kỳ đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đại diện Công an tỉnh Quảng Nam tặng giấy khen cho ông Trần Lãnh – Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố phường Hoà Hương (Tam Kỳ). Ảnh: HẠO NHIÊM

Cụ thể, tập thể Tổ tự quản về an ninh trật tự tại tổ 6, thôn Vĩnh Bình, xã Tam Thăng và cá nhân ông Trần Lãnh – Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố phường Hoà Hương (Tam Kỳ) được tặng giấy khen của Giám đốc công an tỉnh Quảng Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua trên các mặt công tác, chiến đấu, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.