Công an tỉnh tìm người liên quan đến vụ án cho vay lãi nặng

(QNO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thông báo tìm người có liên quan đến vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do nhóm đối tượng từ Thanh Hóa vào Quảng Nam thực hiện.

Công an tỉnh đang điều tra vụ án hình sự cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Hà Văn Đông (SN 1997) và đồng bọn gồm Lê Văn Tú (SN 2001), Hoàng Ngọc Phước (SN 2000) cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa thực hiện tại Quảng Nam. Các đối tượng này đã bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.



Công an tỉnh thông báo những người có vay tiền của các bị can trên, đề nghị đến trình báo tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (địa chỉ số 19, đường Trần Hưng Đạo, TP.Tam Kỳ), gặp điều tra viên Nguyễn Văn Hiếu (điện thoại 0989 504779) để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh đã phối hợp Công an TP.Tam Kỳ tạm giữ hình sự nhóm đối tượng trên để điều tra hoạt động cho vay nặng lãi. Cơ quan công an xác định, các đối tượng này rủ nhau vào Quảng Nam cho vay nặng lãi từ tháng 5.2020 đến nay. Hơn 100 người dân ở Tam Kỳ, Núi Thành đã vay với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng, lãi suất dao động 30 - 40%/tháng, nhóm thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.