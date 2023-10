Công an TP.Tam Kỳ bắt đối tượng truy nã sau hơn 1 năm lẩn trốn

(QNO) - Ngày 18/10, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Tam Kỳ bắt đối tượng Lưu Văn Lực (SN 1994, khối phố 1, phường An Xuân, TP.Tam Kỳ) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Lưu Văn Lực tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Quảng Nam

Trước đó vào ngày 16/10/2021, lợi dụng mối quan hệ bạn bè với T. (trú huyện Núi Thành), Lực mượn xe máy của vợ T. mang đi cầm cố lấy 15 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Tiếp nhận đơn trình báo của bị hại và qua quá trình điều tra, ngày 15/2/2022 Cơ quan CSĐT Công an TP.Tam Kỳ quyết định khởi tố bị can đối với Lưu Văn Lực về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bị can Lực đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 15/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tam Kỳ ra quyết định truy nã đối với Lưu Văn Lực. Sau hơn 1 năm lẩn trốn, Lực bị bắt khi xuất hiện tại phường An Xuân, TP.Tam Kỳ.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.