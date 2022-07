Công an TP.Tam Kỳ đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy

(QNO) - Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy, hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy (6.2022), Công an TP.Tam Kỳ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, xử lý cơ sở kinh doanh, không để đối tượng ma túy lợi dụng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Các đối tượng phạm tội về mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy bị Công an Tam Kỳ bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Công an Tam Kỳ cho biết, từ ngày 1 - 29.6, đơn vị phát hiện bắt giữ 3 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 0,46 gam Methamphetamine, 0,49 gam MDMA và 0,25 gam Heroin.

Đơn vị đã điều tra 15 vụ, 36 bị can phạm tội về ma túy, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân truy tố 3 vụ, 9 bị can, tạm đình chỉ 1 vụ, hiện đang tiếp tục điều tra 11 vụ, 27 bị can, lập hồ sơ đưa 1 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Công an thành phố cũng phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn. Trong tháng 6 đã xử lý hành chính 4 vụ, 33 đối tượng, phạt tiền 138 triệu đồng. Trong đó lập hồ sơ xử lý hành chính chủ 3 cơ sở về hành vi kinh doanh để xảy ra hoạt động sử dụng trái phép chất ma túy, phạt tiền 120 triệu đồng. Đồng thời tước giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với các cơ sở kinh doanh karaoke trên trong thời hạn 9 tháng.

Công an TP.Tam Kỳ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng chống tội phạm về ma túy. Ảnh: L.D

Cạnh đó, Công an Tam Kỳ luôn chú trọng tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa, tham gia đấu tranh với tội phạm về ma tuý. Đã tổ chức 5 lượt tuyên truyền lưu động, phát hơn 1.000 tờ rơi về tác hại của ma tuý và tệ nạn ma tuý nhân ngày 26.6 và Tháng hành động phòng chống ma tuý. Mở 1 lớp giáo dục pháp luật về ma túy cho hơn 30 đối tượng trên địa bàn xã Tam Thăng.