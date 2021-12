Công an xã chính quy: Nòng cốt giữ an ninh cơ sở

Rất nhiều dấu ấn được ghi nhận kể từ khi đề án đưa công an chính quy “phủ sóng” trên toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tặng Bằng khen tuyên dương cá nhân công an xã chính quy điển hình. Ảnh: T.C

Sẻ chia từ cơ sở

Nằm trong kế hoạch điều động của Bộ Công an, Đại úy Doãn Ngọc Đồng được tăng cường về làm công an xã chính quy ở xã biên giới La Êê (huyện Nam Giang).

Về với một xã vùng biên còn nhiều khó khăn, điều kiện kinh tế, xã hội đặc thù, Đại úy Doãn Ngọc Đồng đã nỗ lực khắc phục các rào cản về điều kiện công tác, bất đồng ngôn ngữ…, xuống từng thôn, từng bản để tiếp xúc người dân.

“Tôi cũng như nhiều cán bộ công an chính quy được điều động về xã đều tâm niệm phải đóng góp hết sức mình cho địa phương. Tình hình an ninh trật tự, an ninh quốc gia ở các xã biên giới khá ổn định, là điều Quảng Nam có thể tự hào, tạo thuận lợi cho công an xã chính quy rất nhiều.

Tuy nhiên, đường sá, điều kiện cơ sở vật chất ở vùng biên còn khó khăn, có nơi chỗ ở, nơi làm việc chưa đảm bảo, hạn chế nguồn thông tin do sóng điện thoại yếu, chưa có mạng internet, đang đặt ra nhiều áp lực cho công an xã chính quy trong nhiều nhiệm vụ chuyên môn” - Đại úy Doãn Ngọc Đồng chia sẻ.

Xử lý nghiêm nếu có sai phạm Cấp ủy đảng, chính quyền cần chỉ đạo lực lượng chính trị cơ sở giúp đỡ, tạo điều kiện cho công an xã chính quy thâm nhập thực tế, đây là yếu tố quyết định sự thành công của lực lượng. Đồng thời lắng nghe ý kiến tham mưu của công an xã, không chỉ là tâm tư nguyện vọng mà còn là vấn đề chuyên môn về an ninh trật tự, kinh tế xã hội, điều gì phù hợp phải triển khai ngay để động viên anh em đóng góp ý kiến quý báu cho địa phương. Cấp ủy, chính quyền cũng phải kịp thời phát hiện và đề nghị công an huyện nghiêm túc chấn chỉnh trường hợp công an xã có dấu hiệu sai phạm, nhất là những trường hợp nhân dân phản ánh” (Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh)

Được điều động giữ chức vụ Trưởng Công an xã Phước Hiệp (huyện Phước Sơn), Trung tá Trần Công Thịnh cùng lực lượng công an chính quy ở xã đã nhanh chóng kết nối, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức hàng loạt đợt tuần tra truy quét tại các khu vực nổi lên tình trạng khai thác trái phép lâm khoáng sản. Nhiều đợt công an xã cùng lực lượng truy quét đi suốt vài ngày liên tục, ngủ giữa rừng để làm nhiệm vụ.

Tình hình an ninh trật tự tại địa phương có nhiều chuyển biến kể từ khi công an chính quy về xã. “Là địa bàn giáp ranh với ba huyện Nông Sơn, Hiệp Đức, Bắc Trà My, diện tích rừng khá lớn, nạn khai thác vàng trái phép, phá rừng dai dẳng nhiều năm nay. Khi về địa phương, chúng tôi đã khắc phục khó khăn, tập trung đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý nhiều vụ việc phức tạp.

Về với xã, phải đảm nhiệm rất nhiều nhiệm vụ, trụ sở làm việc chưa có cũng ảnh hưởng công tác chuyên môn. Chúng tôi rất mong được tạo điều kiện sớm có trụ sở làm việc để có thể sắp xếp, đảm nhiệm tốt hơn công việc của công an xã” - Trung tá Trần Công Thịnh cho hay.

Tạo điều kiện yên tâm công tác

Ông Trần Úc - Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn thông tin, toàn thị xã có 66 cán bộ, chiến sĩ công an chính quy được điều động về 13 xã, đảm bảo 20 xã phường đều có công an chính quy.

“Đối mặt nhiều thách thức, khó khăn, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, song công an xã chính quy đã rất nỗ lực, ổn định tư tưởng, làm tốt nhiều mặt công tác. Trong phòng chống dịch Covid-19, Điện Bàn là một trong những nơi trọng điểm, xuất hiện nhiều ổ dịch lớn.

Chính công an xã, phường là lực lượng tiên phong, xung kích trong tuyến đầu. Có những thời điểm ca lây nhiễm tăng cao, nếu không có sự tận tụy của công an xã, công tác phòng chống dịch sẽ không đạt yêu cầu đề ra. Ngoài ra, tình hình an ninh cũng được giữ vững, nhiều nơi chuyển biến rất rõ nét, tạo môi trường ổn định” - ông Trần Úc nói.

Nhấn mạnh những đóng góp của lực lượng công an xã chính quy qua hơn một năm triển khai đề án, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh khẳng định, hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ công an chính quy được điều động đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ khác nhau, thâm nhập địa bàn khác nhau, điều kiện kinh tế xã hội văn hóa khác nhau.

Do đó cần đào tạo kỹ năng, chuyên môn để giải quyết những vấn đề mang tính thực tiễn, kịp thời khen thưởng, phát huy các tấm gương hoàn thành xuất sắc, nắm bắt xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, giúp cho lực lượng khi về địa phương xây dựng hình ảnh thực sự trong sáng, vững mạnh.

“Trong điều kiện khả năng ngân sách, địa phương cần bố trí kinh phí, hỗ trợ phương tiện, điều kiện phù hợp để tạo điều kiện thêm cho công an xã và chủ động triển khai xây dựng trụ sở làm việc cho công an xã.

Các cấp ủy, chính quyền địa phương phải hết sức quan tâm, động viên, tạo điều kiện cho lực lượng công an cấp xã, đặc biệt là công an xã chính quy để hoàn thành nhiệm vụ được giao với tinh thần yên tâm công tác cao nhất” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nói.