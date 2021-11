Công an xã Tam Giang bắt đối tượng truy nã có 3 tiền án

(QNO) - Công an xã Tam Giang (Núi Thành) vừa bắt đối tượng Trần Nam Thảo (SN 1989, xã Hương Long, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) - đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an xã Tam Giang làm việc với đối tượng Trần Nam Thảo. Ảnh: X.M

Ngày 17.11, qua công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an xã Tam Giang phát hiện Trần Nam Thảo có nhiều biểu hiện nghi vấn. Công an xã phối hợp công an các đơn vị, địa phương xác minh và phát hiện Thảo đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.

Để kịp thời ngăn chặn đối tượng có khả năng tiếp tục trốn, ngăn chặn đối tượng phạm tội mới, Công an xã Tam Giang nhanh chóng phối hợp các lực lượng truy bắt đối tượng. Đến khoảng 17 giờ ngày 17.11, Công an xã bắt được Thảo khi đang lẩn trốn tại thôn Hòa An, xã Tam Giang.

Khai thác nhanh, đối tượng khai nhận từng có 3 tiền án về tội chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích.