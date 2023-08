Đại Thạnh nỗ lực giữ vững an ninh trật tự

Có diện tích tự nhiên rộng, giáp ranh với nhiều địa phương, để bảo đảm giữ vững ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội, Công an xã Đại Thạnh (Đại Lộc) đã chủ động nắm chắc địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm…

Bình yên làng quê Đại Thạnh. Ảnh: TR.NHAN

Xã Đại Thạnh có 5 thôn, gồm 1.594 hộ với 5.437 nhân khẩu. Nhằm đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, Công an xã Đại Thạnh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, chiến sĩ chủ động nắm vững tình hình địa bàn để rà soát, xác định những vấn đề, khu vực trọng điểm cần tập trung giải quyết.

Thiếu tá Võ Đình Xuân - Trưởng Công an xã cho biết, trên cơ sở thông tin rà soát, nắm bắt tình hình, Công an xã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền và tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương chỉ đạo, thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự theo hướng phù hợp với tính chất, đặc điểm địa bàn. Phát động mạnh mẽ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại các khu dân cư, phát huy hiệu quả các mô hình đảm bảo an ninh trật tự theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ.

Đơn vị đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền huy động nguồn lực lắp đặt 20 camera an ninh ở những điểm phức tạp về giao thông, an ninh trật tự. Xây dựng, duy trì có hiệu quả hoạt động của các mô hình “Chi hội nông dân không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, “3 không với ma túy”, “Điểm chữa cháy công cộng”, “Camera an ninh”, “Tổ đoàn kết Phú Phước an toàn về an ninh trật tự”, “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người bị lầm lỡ”… Duy trì và phát huy hiệu quả phong trào “2 giữ” do Công an tỉnh phát động, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Đơn vị quan tâm củng cố Tổ tự quản về an ninh trật tự, Đội dân phòng, đảm bảo về số lượng và chất lượng, làm lực lượng nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Hằng đêm, tổ chức tuần tra, kiểm tra hành chính trên địa bàn xã, kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp, tàng trữ trái phép chất ma túy, tàng trữ hung khí...; giải tán các nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự địa bàn; đồng thời tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến mâu thuẫn nội bộ nhân dân...

Bà Nguyễn Thị Minh Nam - Chủ tịch UBND xã Đại Thạnh nhận xét, với sự nỗ lực, chủ động của lực lượng công an xã, cùng sự tham gia tích cực, hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân Đại Thạnh đã giữ vững an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công an xã Đại Thạnh còn thực hiện có hiệu quả Đề án 06 về cấp căn cước công dân và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Trong đợt phát động Tổ đề án 06 xã với mô hình “TĐA063+” đã vượt chỉ tiêu cài đặt và kích hoạt định danh điện tử trên địa bàn; hoàn thành cấp căn cước công dân cho công dân của xã đủ điều kiện.