Đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh Hòa Vang - Điện Bàn

(QNO) - Chiều 9/12, UBND xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) phối hợp UBND các xã, phường thuộc thị xã Điện Bàn tổng kết tình hình an ninh trật tự tại địa bàn giáp ranh năm 2022 và ký kết quy chế phối hợp năm 2023.

UBND các xã, phường giáp ranh tổng kết quy chế phối hợp năm 2022. Ảnh: P.T.H

Theo báo cáo, Công an xã Hòa Phước cùng Công an các xã, phường: Điện Hòa, Điện Thắng Bắc, Điện Ngọc của thị xã Điện Bàn thực hiện tốt các nội dung quy chế phối hợp; thường xuyên trao đổi thông tin, triển khai phối hợp bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết; kiểm soát tốt địa bàn giữa các đơn vị cụm an ninh giáp ranh.

Ký kết quy chế phối hợp năm 2023. Ảnh: P.T.H

Công an 4 xã, phường phát hiện và điều tra xử lý 5 vụ trộm cắp tài sản, 6 vụ đánh bạc, 19 vụ liên quan đến ma túy... Tổ chức 25 lượt phối hợp tuần tra chung với khoảng 240 lượt người tham gia. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại vùng giáp ranh có sự chuyển biến mạnh mẽ và đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.