Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại TP.Tam Kỳ

(QNO) - Hơn 2 tháng ra quân thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, Công an TP.Tam Kỳ đã phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm, qua đó đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.





Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP.Tam Kỳ tuần tra đêm, xử lý trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: H.Q

Bắt đầu ra quân từ 20.6 đến nay, Công an TP.Tam Kỳ tập trung xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, tốc độ trên đường bộ, cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ…

Việc kiểm tra được các cán bộ, chiến sĩ thực hiện thường xuyên, liên tục, nhất là các “điểm đen” về an toàn giao thông. Từ đó, nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Đồng thời phát hiện những tồn tại, bất cập để kiến nghị ngành chức năng liên quan vào cuộc.



Qua công tác tuần tra, kiểm soát, đến nay Công an TP.Tam Kỳ đã phát hiện, xử lý khoảng 250 trường vi phạm. Trong đó, hơn 160 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 14 xe quá tải, 25 phương tiện cơ nới thùng xe, 22 phương tiện chạy quá tốc độ quy định…

Kiểm tra các trường hợp cơi nới thùng xe so với thiết kế quy định. Ảnh: H.Q

Theo Công an TP.Tam Kỳ, ngoài xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đơn vị còn tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của Luật phòng, chống tác hại bia rượu; yêu cầu doanh nghiệp, chủ bến bãi, xưởng cơ khí, cơ sở sửa chữa ô tô và chủ phương tiện trọng tải thực hiện nghiêm chỉnh việc bốc xếp hàng hóa, chở hàng đúng trọng tải, không tự ý tháo, cắt thùng xe so với thiết kế quy định.