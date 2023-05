Đăng tải thông tin sai sự thật, một trường hợp bị xử phạt 5 triệu đồng

(QNO) - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một cá nhân số tiền 5 triệu đồng do có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín lực lượng cảnh sát giao thông trên mạng xã hội.

Công an làm việc với trường hợp vi phạm. Ảnh: H.M

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh cho biết, trong quá trình nắm tình hình trên không gian mạng đã phát hiện N.Đ.M (SN 1983, trú tại xã Bình Minh, Thăng Bình) sử dụng tài khoản facebook cá nhân trực tiếp biên soạn, đăng tải bài viết kèm theo hình ảnh trên nhóm “Tình người Bình Minh” với thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín đối với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Thăng Bình khi làm nhiệm vụ xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó có xử lý vi phạm về nồng độ cồn.

Qua quá trình làm việc, ông N.Đ.M thừa nhận và nhận thức hành vi sai trái, vi phạm pháp luật của mình nên chủ động gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.