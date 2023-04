Dập tắt kịp thời một đám cháy trong phố cổ Hội An

(QNO) - Sáng nay 15/3 xảy ra vụ cháy ở một cửa hiệu vải trong Khu phố cổ Hội An (phường Minh An, TP.Hội An).

Ngọn lửa bùng phát từ đám cháy. Ảnh: H.T

Theo lãnh đạo UBND phường Minh An, đám cháy được xác định bắt nguồn từ kho vải của cơ sở thời trang Yaly, 47 đường Trần Phú, ngay ngã 3 đường Trần Phú và Hoàng Văn Thụ, thuộc phường Minh An. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Bắc Quảng Nam đã kịp thời có mặt phối hợp cùng người dân dập tắt đám cháy sau gần 1 tiếng đồng hồ.

Lực lượng chức năng kịp thời có mặt khống chế, dập tắt đám cháy. Ảnh: H.T

Một lượng vải chưa di dời kịp bị thiêu rụi. Ảnh: H.T

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, một lượng vải bị thiêu rụi chưa xác định được số lượng. Rất may, ngọn lửa đã được khống chế kịp thời và không lan rộng ra các ngôi nhà kế bên.

[VIDEO] - Các lực lượng chức năng dập đám cháy