Đối tượng trộm tiền của quán cà phê đi mua nhẫn vàng lãnh án

Tam Kỳ: Xử lý nhóm thiếu niên thường xuyên trộm cắp vặt, đốt pháo nổ

A.BÌNH - Đ.DƯƠNG | 24/12/2022 - 15:00

(QNO) - Công an phường An Phú (TP.Tam Kỳ) vừa phát hiện một nhóm thiếu niên thường xuyên tụ tập ăn cắp vặt, đốt pháo nổ gây mất an ninh trật tự.