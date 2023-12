Đột kích "lò" độ, chế xe máy

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) - Trật tự Công an TP.Tam Kỳ đã kiểm tra hàng loạt cơ sở có dấu hiệu “độ, chế” xe gắn máy đang hoạt động, tạm giữ nhiều tang vật... nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

CSGT Công an TP.Tam Kỳ kiểm tra một cơ sở có dấu hiệu “độ, chế” xe máy trên đường Phan Châu Trinh.

Từ đầu năm đến nay, Đội CSGT - Trật tự Công an TP.Tam Kỳ đã tổ chức nhiều đợt ra quân xử lý “quái xế”. Đơn vị này thường xuyên duy trì công tác nắm tình hình, theo dõi, phát hiện các “hội, nhóm” trên mạng xã hội liên quan các nhóm “quái xế” này để có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm để răn đe.



Ngày 1/12 vừa qua, Đội CSGT - Trật tự phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế (Công an TP.Tam Kỳ) và Công an phường Phước Hòa kiểm tra hai cơ sở kinh doanh buôn bán phụ tùng xe trên đường Phan Châu Trinh. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều phụ tùng phục vụ cho việc độ, chế xe máy không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tại cửa hàng Đ.N, công an phát hiện 4 ống xả, 4 giảm xóc, 1 đèn pha không rõ nguồn gốc xuất xứ, mục đích dùng để độ chế các loại xe máy… Kiểm tra tại tiệm M.Đ cùng trên tuyến đường Phan Châu Trinh, tổ công tác tiếp tục phát hiện nhiều ống xả, giảm xóc, đèn sương mù, cặp vành xe, bách gác chân sau… Chủ các cơ sở này đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc cho các phụ tùng này.

Thiếu tá Nguyễn Đức Nhâm - Phó Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự cho biết, đơn vị đang đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng đua xe, xe chế độ trái phép…

“Đợt ra quân lần này chúng tôi kiểm tra các cơ sở kinh doanh, phụ tùng linh kiện nhằm tránh việc chế độ cho xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật tham gia giao thông, nhất là trong thời gian cận kề Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Hiện nay, đơn vị thu giữ nhiều tang vật và sẽ tổ chức giám định, hoàn thiện các thủ tục để xem xét xử lý vi phạm đối với những cơ sở này” - Thiếu tá Nhâm nói.

Thời gian tới, Đội CSGT - Trật tự Công an TP.Tam Kỳ sẽ tiếp tục làm việc với các chủ cơ sở, các đối tượng có hành vi điều khiển xe “độ, chế” để có giải pháp xử lý vi phạm, ngăn chặn tình trạng các đối tượng sử dụng xe “độ chế” chạy tốc độ cao, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và mất an ninh trật tự trên địa bàn.

CSGT cũng duy trì tuần tra, kiểm soát, phối hợp với lực lượng chức năng các địa phương để nắm bắt tình hình. Đồng thời, thiết lập và triển khai các phương án ngăn chặn đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng, cương quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Hoạt động này nhằm cụ thể hóa quyết tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết theo chỉ đạo chung của UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh.