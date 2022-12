Đưa và nhận hối lộ hơn 1,5 tỷ đồng, 3 đối tượng bị bắt tạm giam

(QNO) - Hai giám đốc công ty cùng nguyên kế toán Phòng GD-ĐT huyện Tây Giang bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi đưa và nhận hối lộ.

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra hành vi đưa và nhận hối lộ. Ảnh: Q.H

Ngày 28/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Thuận (SN 1973, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) - nguyên kế toán Phòng GD-ĐT huyện Tây Giang; Nguyễn Văn Quốc (SN 1986, trú TP.Đà Nẵng) - Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông Trí Phát; Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1977, trú TP.Tam Kỳ) - Giám đốc Công ty TNHH Tin học viễn thông Việt Com.

Bị can Nguyễn Đức Thuận bị bắt để điều tra tội nhận hối lộ quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự; 2 đối tượng còn lại bị bắt để điều tra tội đưa hối lộ quy định tại khoản 4, Điều 364 Bộ luật Hình sự.

[VIDEO] - Khởi tố 3 bị can liên quan vụ đưa và nhận hối lộ:

Kết quả điều tra xác định, thực hiện Quyết định số 775 ngày 27/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn (Chương trình 775), phòng GD-ĐT các huyện trên địa bàn tỉnh được cấp nguồn kinh phí và giao làm chủ đầu tư thực hiện mua sắm trang thiết bị.

Phòng GD-ĐT huyện Tây Giang được giao làm chủ đầu tư thực hiện 4 gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy và học. Quá trình tổ chức đấu thầu, Nguyễn Văn Quốc và Nguyễn Thị Thanh Thủy đã thỏa thuận và chi hối lộ 1,52 tỷ đồng cho Nguyễn Đức Thuận để Thuận giúp Quốc trúng các gói thầu.

Thuận và Quốc đã phối hợp thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu nhằm tạo điều kiện cho Quốc trúng 4 gói thầu với tổng giá trị hơn 9,97 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ mở rộng vụ án.