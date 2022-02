Duy trì đảm bảo an toàn giao thông

Sau tết, lực lượng Cảnh sát giao thông vừa duy trì kiểm tra, đảm bảo các yêu cầu về vận chuyển hành khách, vừa tăng cường chốt chặn ngăn ngừa các nguyên nhân chính gây mất an toàn giao thông.

CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn sau Tết Nguyên đán. Ảnh: T.C

Tạo điều kiện cho vận tải hành khách

Bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) dịp lễ hội xuân 2022 trong điều kiện dịch Covid-19 bùng phát, Công an tỉnh đã giao Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt tiến hành triển khai kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm TTATGT gắn với phòng, chống dịch Covid-19.

Trong dịp tết vừa qua, bên cạnh bảo đảm TTATGT phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh đã tập trung phối hợp, kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải, nhất là vận tải hành khách.

Cục CSGT vừa có khuyến cao để tránh ùn tắc giao thông sau tết. Trong đó, yêu cầu đối với tổ chức quản lý, vận hành trạm thu phí đường bộ cần chủ động các phương án, nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lý, điều hành… đảm bảo giao thông thông suốt tại các trạm thu phí; sẵn sàng xả trạm thu phí khi có yêu cầu của lực lượng CSGT. Đối với doanh nghiệp vận tải, đội ngũ lái xe, các chủ phương tiện, nhân dân khi di chuyển trên các tuyến đường quốc lộ, đường cao tốc, đường nội thành, ra vào các địa phương phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ; tuân thủ sự hướng dẫn, điều tiết, phân luồng của lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng khác; chủ động cập nhật tình hình giao thông và lựa chọn khung giờ, lộ trình di chuyển phù hợp…

Theo ghi nhận của CSGT, nhu cầu đi lại của người dân, nhất là đối với các tuyến vận tải đường dài ở mức thấp, áp lực vận tải do đó cũng giảm đi nhiều so với mọi năm. Hiện, chỉ mới có một số người lao động, sinh viên… có nhu cầu trở vào Nam, đi Tây Nguyên để làm việc, học tập.

Làn sóng dịch chuyển, rời quê vào Nam không còn rầm rộ như nhiều năm trước, do đó áp lực về tuần tra, kiểm soát giảm hẳn. Các đơn vị CSGT vẫn duy trì ứng trực, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn trong vận tải hành khách, nhất là quán triệt, nhắc nhở yêu cầu thực hiện quy định phòng chống dịch trong hoạt động vận tải.

Trở vào Nam để tiếp tục theo học, Phan Hiếu, sinh viên năm cuối một trường đại học tại TP.Hồ Chí Minh cho hay, quá trình đặt xe khách, đón khách và di chuyển khá thuận lợi, không còn sợ bị nhồi nhét, nằm ghế phụ như cách đây vài năm.

“Xe còn trống một số chỗ, đón khách di chuyển đúng thời gian nên khá thoải mái, không phải chịu nhiều áp lực như các năm trước” - Hiếu nói.

Tăng cường kiểm soát nồng độ cồn

Nhiều ngày qua, hoạt động duy trì tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, nhất là vi phạm về nồng độ cồn được CSGT tăng cường ở các tuyến trọng điểm. Tại Quốc lộ 1A đoạn từ huyện Phú Ninh vào Núi Thành, Đội CSGT số 1 (thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt) duy trì thường xuyên các ca trực, nhất là vào ban đêm để xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm các quy định khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho chính mình và người khác. Ảnh: T.C

Trung tá Trần Minh Hiếu - Đội Trưởng Đội CSGT số 1 thông tin, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo đơn vị đã quán triệt cán bộ, chiến sĩ duy trì ứng trực, xử lý nghiêm đối với các vi phạm, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn. Hoạt động này nhằm tác động mạnh vào nhận thức, tránh tư tưởng người dân ỷ lại, chủ quan, “vui xuân” quá đà, là yếu tố có thể gia tăng tai nạn giao thông.

“CSGT đã phát hiện, nhắc nhở nhiều trường hợp, đồng thời xử lý người có vi phạm về nồng độ cồn trong khi điều khiển phương tiện. Tổ tuần tra cũng thường xuyên duy trì các hoạt động tuần lưu trên đường, phát hiện, xử lý kịp thời đối với những tình huống nảy sinh để đảm bảo TTATGT trên tuyến quản lý” - Trung tá Trần Minh Hiếu thông tin.

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Nhân - Trưởng Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh, Năm An toàn giao thông 2022 có chủ đề Văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, cũng là dịp Quảng Nam đăng cai Năm Du lịch quốc gia. Công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh sẽ đặt ra nhiều thách thức.

“Thực hiện chỉ đạo của Ban an toàn giao thông tỉnh cũng như Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng CSGT đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp để tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề, đặc biệt là chuyên đề vi phạm về ma túy, nồng độ cồn, tải trọng, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm, khung giờ cao điểm, các hành vi và đối tượng là nguyên nhân trực tiếp gây ra an toàn giao thông.

Cùng với đó, chúng tôi tăng cường việc xử phạt nguội thông qua hệ thống camera giám sát, nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông với mục tiêu kiềm chế, giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí” - Thượng tá Nguyễn Thành Nhân thông tin.