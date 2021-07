Duy Xuyên kiên quyết ngăn chặn thanh thiếu niên sử dụng xe độ chế

(QNO) - Trước tình trạng thanh thiếu niên thường xuyên điều khiển xe mô tô, xe máy đã qua độ chế, Đội Cảnh sát giao thông – trật tự (CSGT-TT) Công an huyện Duy Xuyên triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trên địa bàn.

Đội CSGT-TT Công an huyện Duy Xuyên tổ chức tuyên truyền, xử lý thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: T.L

Các thanh thiếu niên vi phạm có tuổi đời rất trẻ. Ảnh: T.L

Nhiều bộ phận trên xe máy thay đổi kết cấu. Ảnh: T.L

Your browser does not support the video tag. Chiều 8.7, Đội CSGT-TT Công an huyện Duy Xuyên tổ chức tuyên truyền, xử lý 25 đối tượng vi phạm trật tự an toàn giao thông. Thực hiện: MAI LINH – PHI THÀNH

Qua công tác nắm tình hình và thu thập những nguồn tin từ quần chúng nhân dân, các đêm từ 3.6 đến 6.7, lực lượng CSGT-TT Công an huyện Duy Xuyên triển khai vây bắt các đối tượng điều khiển xe mô tô, xe máy độ chế phóng nhanh, vượt ẩu, rồ ga, bóp còi ầm ĩ, lạng lách, đánh võng gây mất an ninh trật tự.Đại úy Nguyễn Văn Khánh – Đội phó Đội CSGT-TT Công an huyện Duy Xuyên cho biết, đơn vị đã bắt, lập biên bản 25 thanh thiếu niên vi phạm, tạm giữ 25 phương tiện, chủ yếu vi phạm các lỗi như thay đổi kích thước, hình dáng, đặc tính của xe, đôn piston, xi lanh, lắp thêm đèn, còi, bộ phận giảm thanh không đúng quy chuẩn kỹ thuật, ngay cả hệ thống phanh, lốp cũng không còn nguyên vẹn như trước. Cạnh đó là điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe.“Hầu hết số thanh niên nêu trên ở độ tuổi từ 15 - 25, tập trung ở thị trấn Nam Phước và các xã Duy Phước, Duy Trung, Duy Hải. Các đối tượng này sử dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook hẹn nhau ở một địa điểm nhất định rồi nẹt bô, điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh… tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và gây mất an ninh trật tự” - Đại úy Nguyễn Văn Khánh nói.

Trung tá Nguyễn Xuân An – Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an huyện Duy Xuyên cũng cho hay, để ngăn chặn triệt để tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, dùng xe máy độ chế gây mất trật tự an toàn giao thông, đơn vị đã sớm tham mưu lãnh đạo công an huyện xây dựng kế hoạch chuyên đề tuần tra, kiểm soát, xử lý đối với thanh thiếu niên càn quấy khi tham gia giao thông. Thực tế cho thấy, tất cả số phương tiện bị phát hiện, tạm giữ đều đã được cải hoán trái phép để nâng công suất máy, lắp pô độ phát tiếng nổ lớn, nhiều thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô là người dưới 18 tuổi.

Một ống pô độ tạo nên tiếng nổ khá lớn. Ảnh: T.L

Một thanh niên ở xã Duy Trung sử dụng xe đã thay đổi kết cấu kỹ thuật của nhà sản xuất. Ảnh: T.L

Lực lượng CSGT Công an huyện Duy Xuyên quyết tâm không để đua xe trái phép xảy ra trên địa bàn. Ảnh: T.L

Song song với các biện pháp xử lý, lực lượng CSGT đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục cho các đối tượng vi phạm, kết hợp mời cả phụ huynh tham dự. Qua đây, phổ biến các quy định của Luật Giao thông đường bộ, phân tích nguyên nhân, hậu quả nghiêm trọng khi xảy ra tai nạn. Yêu cầu những trường hợp vi phạm viết cam kết không tái phạm và tuân thủ nghiêm quy định của Luật Giao thông đường bộ khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Bên cạnh đó, đơn vị còn phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường và các đoàn thể, xã hội để cùng quản lý, giáo dục các em.“Hiện nay, lực lượng CSGT khá mỏng, kiêm nhiệm nhiều việc khác nhau song mỗi cán bộ, chiến sĩ đều ý thức rõ nhiệm vụ được giao, không quản ngại khó khăn bám sát địa bàn, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, nhất là không để thanh thiếu niên sử dụng xe độ chế có điều kiện tham gia đua xe trái phép trên địa bàn. Thời gian đến, chúng tôi tăng cường công tác nắm tình hình, tiếp tục tuần tra kiểm soát cả ban ngày lẫn ban đêm. Đồng thời rà soát, lập danh sách những đối tượng trên địa bàn có biểu hiện vi phạm để đưa vào diện quản lý. Nắm bắt thông tin trên mạng xã hội để chủ động các biện pháp phòng ngừa kịp thời” - Trung tá Nguyễn Xuân An chia sẻ thêm.Từ đầu năm 2021 đến nay, Lực lượng CSGT Công an huyện Duy Xuyên đã triển khai 239 ca tuần tra kiểm soát. Qua đó, phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính 1.010 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, t

rong đó có 37 thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, xe máy tự ý thay đổi kích thước, hình dáng, đặc tính xe,

tạm giữ 442 phương tiện vi phạm, tổng số tiền nộp phạt vào ngân sách nhà nước gần 1,1 tỷ đồng. Tất cả những trường hợp vi phạm đều được ngành chức năng xử lý theo đúng quy định nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.