Duy Xuyên: Tìm bị hại liên quan vụ lừa đảo bán xe máy giá rẻ trên mạng xã hội

AN BÌNH | 02/11/2022 10:41

(QNO) - Công an huyện Duy Xuyên thông báo tìm người bị hại liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Trần Ngọc Hòa và Mai Khắc Huy thực hiện trên địa bàn Duy Xuyên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Xuyên cho biết đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do Trần Ngọc Hòa (SN 2000, khối phố Bình An, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên) và Mai Khắc Huy (SN 2000, khối phố Xuyên Đông, thị trấn Nam Phước) thực hiện từ tháng 5 đến tháng 10/2021.



Cụ thể, đối tượng Trần Ngọc Hòa và Mai Khắc My vào ứng dụng OKXE đăng tin bán xe máy giá rẻ để thu hút người mua. Cả hai dùng sim rác để liên lạc và liên kết đến tài khoản Zalo, khi người mua xe liên hệ sẽ kết bạn và nhắn tin đến tài khoản Zalo của Hòa có tên “Bảo Trung”, tên hiển thị OKXE là “Baoteo88”; của Huy có tên “Trần Minh Tuấn”, tên hiển thị OKXE là “minhtuan7979”.

Sau khi trao đổi thống nhất với người mua, cả hai yêu cầu người mua đặt tiền cọc và thanh toán tiền từ 500 nghìn đồng đến 10 triệu đồng. Cả hai đối tượng cung cấp số tài khoản Sacombank NGUYEN LY NGOC VAN, số 060269420841 để bị hại chuyển tiền. Khi nhận được tiền từ bị hại, Hòa và Huy sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt tiền.

Ngoài ra các đối tượng còn sử dụng chứng minh dân dân giả tên Mai Bảo Trung và Trần Minh Tuấn vào việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Duy Xuyên đề nghị ai là bị hại trong vụ án trên liên hệ đồng chí Nguyễn Viết Cường - cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện (điện thoại: 0348.153914) để được hướng dẫn làm thủ tục và giải quyết.

Trong thời hạn 45 ngày (tính từ ngày 24/10/2022), nếu không có người đến báo cáo về việc trên thì Công an huyện Duy Xuyên kết thúc vụ án theo quy định pháp luật.