Gây gổ đánh nhau rồi gọi 113 cầu cứu

(QNO) - Rạng sáng ngày 3/4, lực lượng cảnh sát 113 đã ngăn chặn kịp thời 1 vụ dùng hung khí đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên.

Lực lượng cảnh sát 113 bắt giữ 4 đối tượng gây rối trật tự công cộng.Ảnh: CS 113

Lúc 1 giờ ngày 3/4, Trung tâm cảnh sát 113 - Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh nhận được tin báo của công dân về việc tại ngã tư Nguyễn Hoàng - Trần Cao Vân (TP.Tam Kỳ) có một nhóm thanh niên dùng hung khí đánh nhau. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát 113 nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Phát hiện có lực lượng công an, các đối tượng bỏ chạy tán loạn thành nhiều hướng. Tổ công tác đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy đuổi bắt giữ được 4 đối tượng gồm: Trương Văn A. (SN 2006, trú Bình Trị, Thăng Bình), Đỗ Tấn C. (SN 2007, trú An Mỹ, TP.Tam Kỳ), Phan Thanh T. (SN 2007, trú Mỹ Trung, An Mỹ, TP.Tam Kỳ); Huỳnh Quốc H. (SN 2006, trú khối 2, thị trấn Núi Thành). Ngoài ra, công an thu giữ 3 dao tự chế; 1 dao thái dài khoảng 30cm; 15 vỏ chai thủy tinh; 3 xe mô tô.

Các đối tượng khai nhận, khoảng 23 giờ 15 phút ngày 2/4, H. cùng bạn ngồi uống nước tại ngã tư Nguyễn Hoàng - Trần Cao Vân thì có 1 nhóm thanh niên khoảng 15 người đến hỏi “Mi có ưng nhộm tóc không?”, sau đó rời đi. H. liền chạy về nhà trọ ở An Sơn (TP.Tam Kỳ) lấy 1 dao tự chế (dài khoảng 60cm) và rủ thêm các đối tượng A., C., T. lên lại quán cũ. Một lúc sau, nhóm thanh niên đó quay lại dùng bình xịt hơi cay, xịt vào nhóm của H. Do thất thế nên nhóm của H. bỏ chạy, nhóm thanh niên kia tiếp tục truy đuổi, dùng chai thủy tinh ném làm H. bị ngã. Lúc này, H. điện thoại cho cảnh sát 113 cầu cứu.

Lực lượng cảnh sát 113 đã lập biên bản và bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Trường Xuân (TP.Tam Kỳ) tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.