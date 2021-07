Gây rối ở chốt kiểm dịch, một phụ nữ bị xử phạt 2,5 triệu đồng

(QNO) - Chiều nay 30.7, Thiếu tá Hồ Văn Hùng - Trưởng Công an xã Điện Hòa (thị xã Điện Bàn) cho biết, Chủ tịch UBND xã Điện Hòa vừa ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với bà P.T.B. (thôn Quan Châu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi gây rối ở chốt kiểm soát dịch.

Bà P.T.B. tại chốt kiểm dịch (ảnh chụp qua clip).

Trước đó, ngày 28.7, một đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người phụ nữ chửi bới, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát dịch khu vực giáp ranh giữa TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam (thuộc địa bàn thôn Bích Bắc, xã Điện Hòa) khiến dư luận bức xúc.

Trong clip, người phụ nữ đi trên xe SH từ địa bàn xã Hòa Châu lưu thông trên đường ĐT605 để đi vào tỉnh Quảng Nam. Khi đến chốt kiểm soát, lực lượng công an làm nhiệm vụ yêu cầu người phụ nữ khai báo y tế, viết rõ lý do đi vào tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, người phụ nữ không chấp hành mà liên tục thách thức, chửi bới, dọa gọi người đến xử lý các chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ.

Những người dân chứng kiến lên tiếng khuyên người phụ nữ kiềm chế, chấp hành đúng quy định. Tuy nhiên, người này vẫn bất chấp cho rằng không ai được cấm đi lại. Tuy nhiên với sự cương quyết của lực lượng chức năng, người này phải quay đầu xe, không được vào địa phận Quảng Nam.

Trước đó, ngày 22.7, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu không để người dân từ Đà Nẵng vào Quảng Nam. Tỉnh sẽ cách ly tập trung ít nhất 7 ngày và tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày đối với người đến từ Đà Nẵng (kể cả người đã tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng bệnh Covid-19, người có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2).