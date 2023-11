Gia tăng các loại tội phạm lừa đảo thông qua mạng xã hội, công nghệ cao, huy động vốn

(QNO) - Ngày 6/11, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh cho biết, trong 10 tháng 2023, đã thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết 2.147 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, thụ lý mới 1.899 tin (tăng 430 tin).

Năm 2023, ngành kiểm sát Quảng Nam tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề rút kinh nghiệm chuyên môn, hội thi trao dồi kỹ năng nghiệp vụ công tác. Ảnh: N.Đ

Cơ quan hữu quan đã giải quyết 1.683 tin, đạt tỷ lệ 86,1% (tăng 8,3%); trong đó khởi tố vụ án hình sự 1.007 tin, không khởi tố 550 tin, tạm đình chỉ giải quyết 126 tin, còn 464 tin đang giải quyết (không có tin quá hạn giải quyết).

Theo Viện KSND tỉnh, các loại tội phạm xâm phạm sở hữu gia tăng với thủ đoạn phạm tội tinh vi hơn và số tiền bị chiếm đoạt rất lớn đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và tình hình trật tự xã hội tại địa phương. Đã khởi tố mới 432 vụ/474 bị can để điều tra (tăng 56 vụ/17 bị can), trong đó chiếm tỷ lệ cao và tăng đáng kể là tội “Trộm cắp tài sản ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cụ thể, đối với tội ‘‘Trộm cắp tài sản” đã khởi tố 233 vụ/235 bị can (tăng 26 vụ, bằng số bị can), chiếm 53,9%. Về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đã khởi tố 98 vụ/73 bị can (tăng 47 vụ/26 bị can). Đặc biệt nổi lên là thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng thông qua các trang mạng xã hội, công nghệ cao, huy động vốn, đầu tư chứng khoán, tiền ảo, giả danh cán bộ các cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án để lừa đảo, trúng thưởng, nhận quà... chiếm đoạt số tiền của nhiều người lên đến hàng tỷ đồng.

Đến nay, ngành kiểm sát Quảng Nam không để xảy ra trường hợp đình chỉ điều tra vì bị can không phạm tội, trường hợp bắt oan, sai, tạm giữ, tạm giam quá hạn luật định. Truy tố đúng hạn 100%, truy tố đúng tội 100%; không để xảy ra trường hợp viện kiểm sát truy tố tòa án tuyên không phạm tội; không có án tồn đọng, kéo dài.

Viện KSND hai cấp tăng cường kiểm sát trong hoạt động tư pháp. Qua kiểm sát đã phát hiện nhiều vi phạm của các cơ quan tư pháp, kịp thời ban hành 35 kháng nghị, 172 kiến nghị khắc phục vi phạm, 42 kiến nghị phòng ngừa và hàng chục văn bản yêu cầu...