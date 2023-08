Giữ an toàn giao thông mùa tựu trường

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và mùa tựu trường hàng năm luôn là “cao điểm” an toàn giao thông khi nhu cầu đi lại tăng cao, lượng xe cộ cá nhân lưu thông với mật độ dày đặc. Dự lường những diễn biến của tình hình trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt đã sớm triển khai nhiều giải pháp.

100% cán bộ chiến sĩ CSGT được huy động túc trực, tăng cường tuần tra ban đêm để lập lại an toàn các tuyến trọng điểm. Ảnh: T.C

Nhiều ngày qua, trên các tuyến trọng điểm, Cảnh sát giao thông (CSGT) đã tăng cường lực lượng tuần tra vừa thực hiện đợt tổng kiểm tra, kiểm soát đối với xe khách, xe container theo chỉ đạo của Cục CSGT, vừa kết hợp xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, ngăn chặn những hành vi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài, du lịch phục hồi kéo theo việc du khách và người dân địa phương đổ dồn về các điểm du lịch hút khách như Hội An, Mỹ Sơn, Tam Kỳ... Trong bối cảnh nhiều hoạt động kích cầu du lịch được triển khai, tình hình trật tự an toàn giao thông ít nhiều có những áp lực nhất định.

Theo Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh, qua nắm tình hình, các tuyến có khả năng tăng cao lượt xe cộ di chuyển bao gồm quốc lộ 14B, các tuyến đường tỉnh kết nối địa điểm du lịch như đường Võ Chí Công, đường tỉnh nối Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, giữa các trung tâm hành chính huyện, thị xã, thành phố với nhau. Nối tiếp kỳ nghỉ lễ là dịp học sinh tựu trường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi các trường học nằm ngay ở tuyến quốc lộ 1 và các tuyến có đông xe cộ qua lại.

Để chủ động đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ Quốc khánh 2/9 và mùa tựu trường năm nay, Phòng CSGT đã chủ động tham mưu Giám đốc Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung đồng bộ các giải pháp.

Công tác tuyên truyền sẽ “đi trước một bước”, thông qua nhiều hình thức như tuyên truyền trực tiếp, phát tờ rơi trong quá trình tuần lưu kiểm soát, tuyên truyền tại các hội nghị, phát động phong trào...

Đơn vị cũng đã có kế hoạch kết hợp với ngành giáo dục sớm tổ chức các buổi tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên ngay từ đầu năm học, ký cam kết với nhà trường, phụ huynh về việc cùng tham gia quản lý các em trong quá trình tham gia giao thông.

Thời gian qua, Phòng CSGT đã khảo sát nắm tình hình các tuyến để tổ chức giao thông, phối hợp với Khu Quản lý đường bộ 3 khảo sát một số điểm trên quốc lộ 1, đồng thời kiến nghị rà soát, có phương án tổ chức giao thông ở địa điểm tập trung đông người, kẻ vạch sơn, cắm biển ở một số trường học. Việc này nhằm khắc phục những tồn tại liên quan đến tổ chức giao thông, xóa “điểm đen” trên tuyến.

“Trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 và lễ khai giảng năm học mới 2023, cán bộ chiến sĩ Phòng CSGT đường bộ, đường sắt trực và ứng trực 100% lực lượng. Chúng tôi cũng sẽ tổ chức các tổ tuần lưu vừa nhắc nhở, tuyên truyền, vừa xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông.

Công an địa phương sẽ cùng tham gia phối hợp, đẩy mạnh đợt cao điểm xử lý vi phạm theo chuyên đề. Chúng tôi đã xác định những áp lực để từ đó có giải pháp, huy động sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ để đảm bảo tốt an toàn giao thông.

Ở một số tuyến đường thủy nội địa, chúng tôi cũng phối hợp các lực lượng rà soát, tăng cường nhắc nhở, chấn chỉnh để các em học sinh và du khách được trải qua kỳ nghỉ lễ an toàn trước khi bắt đầu năm học mới” - Thượng tá Phan Thanh Hồng chia sẻ.