Giữ bình yên trong dịp tết

Nhằm tạo điều kiện cho nhân dân vui xuân, đón tết, lực lượng Công an huyện Đại Lộc đã đồng loạt mở các đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm với quyết tâm giữ gìn an ninh trật tự xã hội, bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Công an huyện Đại Lộc ra quân trấn áp tội phạm dịp cao điểm cuối năm. Ảnh: T.N

Dịp cuối năm và Tết Nguyên đán là thời điểm nguy cơ xuất hiện và gia tăng nhiều loại tội phạm trong xã hội. Vì vậy, lực lượng Công an huyện Đại Lộc đã triển khai các kế hoạch, hoạt động, nỗ lực gìn giữ, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Thiếu tá Phan Đại Nghĩa - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy (Công an huyện Đại Lộc) cho biết, đội đã xây dựng kế hoạch ra quân với quyết tâm cao độ, tập trung lực lượng, phương tiện phục vụ tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, tạo sự răn đe rõ rệt ngay từ khi ra quân.

Tích cực rải quân tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát vào những giờ cao điểm, địa bàn trọng điểm, trực sẵn sàng chiến đấu. Phát hiện, ngăn chặn kịp thời tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, kịp thời xử lý, răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Vĩnh - Trưởng Công an xã Đại Hồng cho biết, Đại Hồng là xã có địa bàn trải dài, dọc theo tuyến quốc lộ 14B, có đồi núi, giáp ranh với huyện Nam Giang, nên công tác tuần tra, kiểm soát gặp nhiều khó khăn.

Tình trạng người dân tham gia giao thông trên quốc lộ 14B không thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cũng là nguy cơ gây khó khăn cho công tác xử lý, kiểm soát, số vụ việc tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp.

Nhiều thanh thiếu niên không có việc làm ổn định tại địa phương, trình độ nhận thức pháp luật còn hạn chế, dễ dàng phát sinh hành vi phạm tội (đặc biệt là tội phạm về ma túy)… Đợt ra quân này, đơn vị tăng cường công tác đấu tranh đối với nạn trộm cắp tài sản, sử dụng trái phép chất ma túy. Phối hợp tuần tra, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh, mua bán gây mất an toàn giao thông.

Theo Đại tá Nguyễn Giới - Trưởng Công an huyện Đại Lộc, đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT của Công an huyện diễn ra từ ngày 15.12.2021 đến 14.2.2022.

Công an huyện chỉ đạo, quán triệt các đội nghiệp vụ, công an các xã/thị trấn tập trung cao độ bảo vệ an ninh quốc gia với phương châm “An ninh chủ động”, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chăn âm mưu, chống phá của các thế lực thù địch. Không để xảy ra các vụ việc phức tạp, kéo dài, trở thành điểm nóng.

“Chúng tôi tập trung đấu tranh phòng chống, trấn áp mạnh các loại tội phạm băng nhóm, “tín dụng đen”, tội phạm giết người, cướp của, trộm cắp, cờ bạc, công nghệ cao. Triệt xóa các tụ điểm vận chuyển, tiêu thụ trái phép chất ma túy, pháo, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán hàng cấm, hàng giả.

Tăng cường quản lý lưu trú, quản lý vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Triển khai hiệu quả các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế thấp nhất số vụ việc vi phạm so với năm trước” - Đại tá Giới nói.