Hàng trăm người dân xã Tam Giang lo lắng mất tiền góp hụi

Bắt tạm giam chủ biêu ở Duy Xuyên lừa đảo chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng

XUÂN MAI | 07/04/2023 - 10:13

(QNO) - Ngày 7/4, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1972, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.