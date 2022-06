Hiệu quả camera an ninh ở Tam Tiến

Từ sự đồng lòng, Công an xã Tam Tiến (Núi Thành) và nhân dân đã xây dựng hiệu quả mô hình camera an ninh giám sát trật tự, góp phần mang lại bình yên trên địa bàn.

Cán bộ Công an xã Tam Tiến giám sát tình hình ở các vị trí “nóng” thông qua hệ thống camera an ninh. Ảnh: Đ.V

Từ ngày mắt camera an ninh giám sát trật tự được lắp đặt gần nhà, ông Nguyễn Văn Lang (thôn Tân Lộc Ngọc, xã Tam Tiến) cảm thấy an tâm hơn về tình hình an ninh trật tự tại địa bàn.

“Nhà sát mặt đường và đường giao thông hẹp nên trước kia mối lo về tai nạn giao thông luôn thường trực. Nhưng nay có camera lắp lên thì người đi đường cũng ý thức hơn, không phóng nhanh vượt ẩu nữa. Và hiệu quả nhất là tình hình trộm cắp đã giảm đi” - ông Lang chia sẻ.

Tháng 2.2022, từ kinh phí Nhà nước hỗ trợ và 10 triệu đồng đóng góp của nhân dân, 5 mắt camera an ninh đã được lắp đặt ở các vị trí đầu và cuối đường đi vào thôn Tân Lộc Ngọc, khu vực chợ và giáp ranh với đường 129, tạo nên mạng lưới giám sát rộng khắp. Và chỉ sau gần 4 tháng triển khai, tình hình an ninh trật tự tại địa phương này đã có nhiều chuyển biến.

Ông Trần Thanh Vinh (công an viên thôn Tân Lộc Ngọc) nói: “Các đây khoảng 3 tháng, công an đã phá thành công vụ trộm cắp xảy ra ở thôn nhờ hình ảnh trích xuất. Vì thế các đối tượng xấu, các loại tội phạm trước thường lai vãng về đã bớt vì chúng sợ bị ghi hình, đó là hiệu quả rõ rệt nhất. Đồng thời, người qua lại tuyến đường trên cũng đi chậm hơn, bớt nguy cơ mất an toàn giao thông”.

Trước đây, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Tam Tiến có chiều hướng phức tạp, các loại tội phạm ngày càng manh động, nhất là tình trạng trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản và tệ nạn xã hội.

Đại úy Trần Thiên Trúc - Trưởng Công an xã Tam Tiến thông tin, từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn xã đã xảy ra 42 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội. Công an xã đã thụ lý giải quyết 15 vụ/29 đối tượng, chuyển Công an huyện Núi Thành 27 vụ theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, trong thực tế còn có một số vụ án trên địa bàn xã chưa tìm được thủ phạm, chưa xác định được manh mối, dấu hiệu của tội phạm do chưa có hình ảnh để nhận dạng, theo dõi diễn biến hoạt động phạm tội của đối tượng.

“Nguyên nhân là chưa có hệ thống camera để giám sát các tuyến đường trên địa bàn xã; các camera nhà dân thì chỉ để trong nhà chứ không quan sát được ngoài đường để xác định hướng di chuyển của đối tượng và chất lượng camera thấp” – Đại úy Trúc cho biết.

Được triển khai từ tháng 7.2021, đến nay, tại xã Tam Tiến đã lắp đặt được hệ thống camera 16 đầu thu tại các điểm trên địa bàn xã gồm các vị trí giao thông trọng yếu như: ngã ba đường Thanh niên giáp xã Tam Thanh (thôn Ngọc An); ngã tư đường Thanh niên thuộc tổ 9 (thôn Ngọc An), đường vào chợ Tân Bình Trung (Hà Lộc), cầu Tam Tiến… Dự kiến trong năm 2022 sẽ vận động nhân dân đóng góp 80 triệu đồng để mở rộng mạng lưới mắt camera an ninh.