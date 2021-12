Hội An ra quân tấn công trấn áp tội phạm

(QNO) - Ngày 16.12, Công an TP.Hội An tổ chức đợt ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và các sự kiện lớn của đất nước kết hợp phòng chống dịch bệnh Covid-19

Lễ ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Lãnh đạo công an thành phố yêu cầu triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Công an, chủ động đấu tranh trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về ANTT, tiếp tục giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, giải quyết hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên tại địa bàn cơ sở, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác điều tra, xử lý tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, tệ nạn xã hội…

Diễu hành, tuyên truyền lưu động trên đường phố Hội An

Ngay sau đó, cán bộ, chiến sĩ công an thành phố, công an các xã phường và ban bảo vệ dân phố đã diễu hành trên các tuyến đường kết hợp xe loa tuyên truyền lưu động, tạo khí thế sôi nổi, kêu gọi nhân dân tham gia hưởng ứng, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng tham gia phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo sự bình yên cho nhân dân.