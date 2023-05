Hứa làm giúp sổ đỏ rồi chiếm đoạt hơn 98 triệu đồng

(QNO) - Ngày 29/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Trang (SN 1989, thôn Vân Tây, xã Bình Triều, Thăng Bình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thị Trang tại cơ quan điều tra. Ảnh: S.H

Trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11/2022, Nguyễn Thị Trang tự giới thiệu có quan hệ quen biết với nhiều cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Thăng Bình. Trang nói với nhiều người rằng chỉ cần ủy quyền và đưa tiền cho Trang thì Trang sẽ liên hệ để làm nhanh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Tin lời Trang, bà N. và ông P. (cùng trú địa phương) nhiều lần đưa tiền cho Trang nhờ làm sổ đỏ. Hai người này đưa cho Trang tổng cộng hơn 98 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Trang dùng tiêu xài cá nhân mà không thực hiện lời hứa. Bà N. và ông P. nhiều lần đòi lại tiền không được nên làm đơn trình báo cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thăng Bình đã làm rõ hành vi phạm tội của Trang. Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Trang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.