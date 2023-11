Kêu gọi giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhất là ở vùng miền núi được Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương triển khai khá mạnh mẽ, đem lại nhiều kết quả.

Công an huyện Tây Giang tổ chức vận động tuyên truyền giao nộp súng tự chế tại xã Ga Ry.Ảnh: T.C

Chuyển biến mạnh mẽ

Tây Giang được đánh giá là một trong những điểm sáng trong công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trong nhân dân. Tại xã biên giới Ch’Ơm, Công an xã đã thu được hàng chục súng tự chế được người dân chế tạo để phục vụ săn bắt thú rừng. Đây là kết quả của quá trình lặn lội xuống từng thôn bản để tuyên truyền, vận động của lực lượng công an cơ sở.

Già Bhríu Nhâu (xã Ch’Ơm) đã từng tự trang bị cho mình súng tự chế để săn bắn các loại chim, thú. Qua các lần gặp gỡ, tuyên truyền của Công an xã, già Nhâu tự giác giao nộp 2 súng tự chế của mình cho công an, đồng thời kêu gọi dân bản hưởng ứng cùng mình.

“Tập tục lâu đời của bà con là đi rẫy, đi rừng thường mang theo súng tự chế để phòng vệ. Gặp thú rừng, một số người dân còn săn bắn để lấy thịt về ăn. Chủ yếu là các loại súng hơi, súng cồn, nhưng cũng nguy hiểm nếu sử dụng tràn lan.

Cán bộ công an xuống vận động, giải thích, tôi hiểu được việc giữ súng trong nhà là không hay, không đúng nên đã nộp. Nhiều người trong làng cũng làm theo, nộp súng cho công an, từ bỏ thói quen săn bắn thú rừng” - già Nhâu chia sẻ.

Thượng tá Nguyễn Thành Nhân - Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh thông tin, từ giữa tháng 12/2022 đến nay, toàn tỉnh đã vận động thu hồi được hơn 500 khẩu súng các loại, trong đó có cả súng quân dụng, gần 500 viên đạn. Ngoài ra, còn có nhiều công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ, hộp tiếp đạn được nhân dân giao nộp.

Chỉ tính riêng trong đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (từ 15/9 đến nay), nhân dân cũng đã tự giác nộp cho công an hơn 100 khẩu súng, nhiều đạn, đầu đạn, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ. Đây là tín hiệu đáng mừng trong công tác vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là ở vùng núi cao, khu vực biên giới.

Sẽ cần nhiều điều chỉnh

Theo thông tin từ Bộ Công an, tình hình tội phạm sử dụng súng tự chế, vũ khí thô sơ, vũ khí tương tự vũ khí thô sơ diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Trong khi đó, việc xử lý hình sự đối với các loại tội phạm này gặp rất nhiều khó khăn. Nếu không kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm, sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Bộ Công an đang dự kiến đề xuất những chính sách lớn trong Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để có thể giải quyết những vướng mắc, bất cập hiện nay, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trong tình hình mới.

Cuối tháng 7 vừa qua, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Cục Hải quan tỉnh tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp giữa 3 đơn vị nhằm chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các đối tượng, đường dây, nhóm tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tuyến biên giới.

Công tác phối hợp được củng cố bằng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh thông qua việc phát động đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo vào giữa tháng 9 vừa qua.

Đại tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho hay, thời gian qua Công an tỉnh đã tích cực tham mưu tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội cùng phối hợp tham gia tích cực, hiệu quả vào công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

“Công an tỉnh đang tập trung đẩy mạnh công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tiếp tục thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm. Hoạt động này được lồng ghép thông qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Hai giữ” về an ninh trật tự, từng bước tạo chuyển biến, góp phần giữ vững an ninh ở các địa bàn” - Đại tá Hồ Song Ân thông tin.