Khen thưởng Công an Điện Bàn bắt giữ nhiều vụ cướp giật, trộm cắp tài sản

(QNO) - Sáng 17/5, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn - Trần Úc đến động viên và trao thưởng tập thể Công an thị xã Điện Bàn, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã và 6 cá nhân vì thành tích bắt giữ các đối tượng cướp giật và trộm cắp tài sản thời gian qua.

Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn - Trần Úc trao thưởng các tập thể, cá nhân thuộc Công an thị xã. Ảnh: P.T.H

Trước đó ngày 5/4, Công an thị xã Điện Bàn và Công an phường Điện Minh bắt giữ khẩn cấp đối tượng Phan Xuân Hiền (SN 2005, phường Điện An, Điện Bàn) và Trần Văn Doanh (SN 2005, phường Điện Minh) về hành vi cướp giật tài sản. Hai đối tượng khai nhận còn thực hiện 12 vụ cướp giật tài sản khác tại Điện Bàn (10 vụ) và Duy Xuyên (2 vụ).

Trưa 6/4, Công an thị xã phối hợp Công an phường Điện Nam Trung truy xét, bắt giữ khẩn cấp đối tượng Phan Hữu Nghị (SN 1988, Thừa Thiên Huế) và tạm giữ tang vật là 3 điện thoại di động đối tượng vừa trộm cắp tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức khi đối tượng chuẩn bị lên xe khách tẩu thoát.

Ngày 9/5, Công an thị xã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Vũ (SN 1992, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi cướp giật tài sản xảy ra tại xã Điện Hòa. Qua đấu tranh, Vũ khai nhận đã thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản trước đó.

Liên quan đến các vụ án nêu trên, đến nay cơ quan công an đã khởi tố 8 bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng và đang điều tra mở rộng.