Khen thưởng nóng Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Bắc Trà My

(QNO) - Chiều 22.3, ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My đến động viên, tặng giấy khen và trao thưởng cho Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Bắc Trà My vì có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, truy xét, bắt giữ tội phạm cướp giật tài sản.

Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My - Thái Hoàng Vũ tặng giấy khen và tiền thưởng cho Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Bắc Trà My. Ảnh: TRÀ MY

Khoảng 20 giờ 20 ngày 16.3.2022, trực ban Công an huyện Bắc Trà My tiếp nhận tin báo của bà N.T.T. (tổ Trung Thị, thị trấn Trà My) - chủ một tiệm vàng về việc có một nam thanh niên điều khiển xe máy vào tiệm hỏi mua sợi dây chuyền và chiếc lách vàng. Cầm được tài sản trên tay và lợi dụng sơ hở của bà T., đối tượng đã nhanh chóng lên xe bỏ chạy.

Lãnh đạo Công an huyện tổ chức họp, triển khai nhanh các biện pháp nghiệp vụ; đồng thời cử 1 tổ công tác đến hiện trường thu thập thông tin, phân công nhiều tổ trinh sát tỏa đi các hướng. Công an Bắc Trà My cũng phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Tam Kỳ và công an các huyện lân cận xác minh thông tin, truy xét đối tượng.

Đến tối 21.3, tổ trinh sát Công an huyện Bắc Trà My áp sát, khống chế bắt giữ được đối tượng thực hiện vụ cướp giật là Phạm Ngọc Duy (SN 1992, thôn 2, xã Tiên Cảnh, Tiên Phước) và thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Trà My đang tạm giữ đối tượng cùng tang vật để tiếp tục điều tra làm rõ.