Khởi tố 26 đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng ma túy

(QNO) - Ngày 13.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 26 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke & hotel King (xã Điện Tiến, Điện Bàn).

Bắt quả tang các đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke. Ảnh: Q.H

Trước đó ngày 1.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đột kích, kiểm tra quán karaoke & hotel King do Nguyễn Anh Tân (SN 1980, xã Điện Tiến) trực tiếp quản lý.

Tại khu kinh doanh khách sạn và khu kinh doanh karaoke, công an phát hiện 43 đối tượng đang mở nhạc công suất lớn để tổ chức sử dụng chất ma túy. Ngoài ra, tại các phòng ngủ và khu vực lễ tân phát hiện thêm 24 đối tượng là nhân viên của quán có dấu hiệu về hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiến hành test nhanh, công an phát hiện 52/67 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Trong số đối tượng bị khởi tố có quản lý và nhiều nhân viên của quán. Ảnh: Q.H

Trong số 26 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam có Nguyễn Anh Tân và 7 nhân viên của quán. Vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định.