Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng nổ súng gây thương tích ở Hội An

(QNO) - Chiều nay 23.5, lãnh đạo Công an tỉnh xác nhận Công an TP.Hội An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Xuân Vũ (21 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk; tạm trú khối phố Trường Lệ, phường Cẩm Châu, TP.Hội An) để điều tra 2 hành vi giết người và cố ý gây thương tích.

Đối tượng Trần Xuân Vũ khi trình diện tại cơ quan công an. Ảnh: P.V

Đồng phạm với Trần Xuân Vũ là Lý Hậu Hiếu (21 tuổi, khối phố Ngọc Thành, phường Cẩm Phô, TP.Hội An) cũng bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó như tin đã đưa, khoảng 14 giờ 45 ngày 9.5, Trần Xuân Vũ dùng kiếm xông vào quán ăn trên đường Lý Thái Tổ (TP.Hội An) chém trọng thương anh N.V.H. (25 tuổi, khối phố Tân Thành, phường Cẩm An, TP.Hội An).

Sau đó, Vũ bỏ chạy ra ngoài và dùng súng bắn 2 phát đạn vào nhóm người đang truy đuổi khiến P.B.V.H. (32 tuổi, khối phố Tân Thành) bị đa chấn thương ở vùng mặt, cổ, lưng và gối. Các nạn nhân được đưa đi chữa trị sau đó.

Sau khi gây án, Vũ dùng xe máy chở Lý Hậu Hiếu rời khỏi hiện trường. Sau 5 ngày lẩn trốn, Vũ đến trụ sở Công an TP.Hội An trình diện. Riêng Hiếu trình diện cách 2 ngày sau khi xảy ra vụ việc. Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn trên mạng xã hội.