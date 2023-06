Khởi tố đối tượng làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức để hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu

(QNO) - Ngày 20/6, lãnh đạo Công an TP.Tam Kỳ cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với đối tượng Thái Nguyên Thảo (SN 1986, trú tại xã Bình Trung, huyện Thăng Bình) về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Đối tượng Thái Nguyên Thảo

Trước đó, vào khoảng tháng 1/2023, Thái Nguyên Thảo - Giám đốc Công ty CP Xây dựng 24.3 Quảng Nam nhận thấy năng lực của công ty do Thảo làm Giám đốc không đủ điều kiện đáp ứng các yêu cầu về hồ sơ pháp lý dự thầu, thi công các công trình xây dựng nên Thảo nảy sinh ý định làm giả con dấu của văn phòng công chứng, rồi tự mình đóng và giả chữ ký của công chứng viên để chứng thực, sao y bản chính một số tài liệu giả mà Thảo đưa vào hồ sơ dự thầu của Công ty 24.3 Quảng Nam.

Thảo đã tìm hiểu, liên hệ và đặt làm giả 3 con dấu, gồm một dấu tròn có khắc tên “Văn phòng công chứng N.V.N.”, một con dấu “Sao y bản chính” và một con dấu “Công chứng viên T.T.T”; sau đó dùng các con dấu giả trên để đóng lên 2 tài liệu photo (gồm Giấy chứng nhân đăng ký xe máy chuyên dùng giả và Giấy chứng nhận kiểm định kỹ thuật xe chuyên dụng giả) và ký giả chữ ký của công chứng viên để công chứng 2 tài liệu đưa vào hồ sơ dự thầu thi công công trình xây dựng.

Ngày 30/5/2023, Công an Thành phố Tam Kỳ phối hợp cùng Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng TP.Tam Kỳ kiểm tra hồ sơ dự thầu thi công 1 công trình xây dựng của Công ty CP xây dựng 24.3 Quảng Nam thì phát hiện các tài liệu giả trên.

Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan công an thu giữ thêm 1 máy tính xách tay, các con dấu giả, cùng nhiều tài liệu, tang vật khác có liên quan.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.