Khởi tố hai anh em ruột tội cướp tài sản

(QNO) - Ngày 9.11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phong Anh Vũ (SN 1996) và em trai Phong Anh Bão (SN 1998, cùng xã Tam Dân, Phú Ninh) để tiếp tục điều tra hành vi cướp tài sản.

Hai đối tượng Phong Anh Vũ (trái) và Phong Anh Bão. Ảnh: V.H

Trước đó, khuya 31.10, Công an TP.Tam Kỳ tiếp nhận tin báo của anh H.Q.Kh. (SN 1996, phường An Sơn, TP.Tam Kỳ) về việc bị Vũ và Bão đánh, sau đó chiếm đoạt chiếc điện thoại iPhone 6 (trị giá 7 triệu đồng) và chiếc ví da bên trong có 200 nghìn đồng. Lực lượng công an tiến hành làm việc thì Vũ và Bão thừa nhận hành vi đã dùng vũ lực chiếm đoạt số tài sản trên của anh Kh.

Theo điều tra ban đầu, thời điển trên, Vũ và Bão hát karaoke tại quán Leven trên đường Trần Cao Vân (phường An Sơn), khi ra về thì phát hiện anh Kh. đang ngồi uống nước trước quán. Lúc này, Vũ nhớ lại chuyện anh Kh. nợ tiền mình chưa trả nên đến đánh và chiếm đoạt số tài sản trên. Tuy nhiên, làm việc với công an, anh Kh. lại cho rằng không có nợ tiền của Vũ.

Qua xem xét hành vi phạm tội, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt giam đối tượng Bão, còn đối tượng Vũ do đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại.