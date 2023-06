Khởi tố hai đối tượng cho vay lãi nặng hơn 45 tỷ đồng

(QNO) - Công an xác định hai đối tượng Võ Đình Nguyên và Nguyễn Thị Thùy Trâm cho vay hàng chục tỷ đồng với lãi suất lên đến 144%/năm.

Hai đối tượng Võ Đình Nguyên và Nguyễn Thị Thùy Trâm tại cơ quan công an. Ảnh: M.T

Ngày 9/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Đình Nguyên (SN 1991, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn) và Nguyễn Thị Thùy Trâm (SN 1984, phường Tân An, TP.Hội An) để tiếp tục điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất 144%/năm.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nổi lên tình trạng nhân viên ngân hàng câu kết với nhiều đối tượng cho vay để đáo hạn ngân hàng với lãi suất cao nhằm thu lợi bất chính. Đơn vị đã tập trung lực lượng xác minh, thu thập thông tin và phát hiện Võ Đình Nguyên, Nguyễn Thị Thùy Trâm đã cho nhiều đối tượng vay với lãi suất cao.

Trong đó, có hai vợ chồng ở phường Cửa Đại, TP.Hội An vay hơn 15 tỷ đồng, các đối tượng thu lợi bất chính hơn 800 triệu đồng. Ngoài ra còn cho hơn 20 người khác vay với tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng.