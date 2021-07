Khởi tố nam sinh sát hại thầy hiệu trưởng

(QNO) - Ngày 22.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Trung Tạ Bảo Duy (15 tuổi, quê xã Tiên Sơn, Tiên Phước) để điều tra về hành vi giết người.

Vị trí đối tượng vứt điện thoại của nạn nhân để phi tang. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh, Công an huyện Thăng Bình tiến hành lặn tìm điện thoại mà đối tượng chiếm đoạt sau khi sát hại nạn nhân và vứt dưới bàu Hà Kiều (thị trấn Hà Lam, Thăng Bình).

Theo hồ sơ, chiều 9.7, Duy đột nhập vào nhà ông Nguyễn Nhất Thống (52 tuổi, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Diệu, Thăng Bình) để trộm cắp tài sản. Khi bị ông Thống phát hiện và bắt giữ, Duy chống trả, đâm chết nạn nhân.

Duy lấy được một điện thoại di động rồi tháo chạy khỏi hiện trường. Sau 10 ngày lẩn trốn, Duy bị lực lượng chức năng bắt giữ tại huyện Tiên Phước. Nam sinh này chuyển hộ khẩu xuống thị trấn Hà Lam năm 2019 và vừa học xong lớp 9 tại một trường THCS trên địa bàn.