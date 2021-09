Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng

(QNO) - Gọi điện thoại giả danh cán bộ điều tra, viện kiểm sát… yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản là thủ đoạn không mới, tuy nhiên vẫn có nhiều người sập bẫy. Công an phường Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn) vừa ngăn chặn một vụ lừa đảo tương tự.

Công an phường Vĩnh Điện làm việc với chị Đ.T.P. Ảnh: P.T.H

Chiều 20.9.2021, chị Đ.T.P. (SN 1985, khối phố 2, phường Vĩnh Điện) lưu thông trên tuyến đường nội thị thì bị tổ tuần tra Công an phường Vĩnh Điện dừng xe để kiểm tra vì ra đường không có lý do chính đáng khi thị xã Điện Bàn đang giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Thấy thái độ lúng túng của chị P., tổ công tác mời về Công an phường để làm rõ. Chị P. cho biết đang trên đường đến ngân hàng để rút tiền chuyển cho các đối tượng không rõ lai lịch.

Chị P. trình bày, trưa cùng ngày chị nhận được cuộc gọi từ số lạ 0840.86123… Đối tượng từ số máy này sau khi xác nhận lai lịch chị thì thông báo và chuyển cho chị “Quyết định ban hành tài khoản tạm giữ tài sản phục vụ điều tra”, ghi cơ quan ban hành là Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và nói rằng chị có liên quan đến đường dây mua bán ma túy mà cơ quan công an đang thụ lý.

Chị P. cho biết, trong 90 phút có 3 đối tượng tự nhận là người của Cơ quan điều tra Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao liên tục gây sức ép yêu cầu chị chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản chuẩn bị sẵn. Những người này nói nếu quá trình điều tra chứng minh chị vô tội sẽ chuyển lại tiền cho chị.

Các đối tượng làm giả quyết định.

Dưới sức ép của các đối tượng, chị P. khủng hoảng tâm lý, trong khi tài khoản chị không đủ 200 triệu đồng. Các đối tượng yêu cầu chị ra ngân hàng rút tiền, dặn không được tiết lộ thông tin cho ai, kể cả người nhà và nhân viên ngân hàng để đảm bảo bí mật.

Sau khi được cán bộ Công an phường Vĩnh Điện giải thích, chị P. biết mình bị lừa đảo. Các đối tượng liên hệ chị cũng đã cắt liên lạc ngay sau đó.

Đại tá Lê Trung Hai - Trưởng Công an thị xã Điện Bàn cho hay, qua các vụ án lừa đảo, cơ quan công an khuyến cáo người dân cẩn trọng hơn khi thực hiện các giao dịch, chuyển tiền qua mạng. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP, không truy cập vào các đường link do các đối tượng hoặc người mua hàng chuyển đến.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ các đối tượng có những thủ đoạn nói trên, người dân cần hết sức cảnh giác, bình tĩnh, không thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng mà cần trình báo cơ quan công an để phối hợp điều tra và có biện pháp ngăn chặn kịp thời.