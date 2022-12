Lại phát hiện ma túy trong quán bar Diamond

(QNO) - Ngày 18/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ cho hay vừa ra quyết định tạm giữ 1 đối tượng hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy" và củng cố hồ sơ để xử lý 35 khách dương tính với ma túy trong quán bar Diamond.

Công an kiểm tra các đối tượng tại quán bar Diamond. Ảnh: M.T

Trước đó, vào lúc 00 giờ 15 phút ngày 16/12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP.Tam Kỳ) phối hợp với các đội nghiệp vụ, công an phường... kiểm tra hành chính quán bar Diamond (tại khối phố Phương Hòa Nam, phường Hòa Thuận).

Thời điểm kiểm tra, tại quán Diamond có 152 khách đang nghe nhạc âm thanh lớn với ánh sáng mạnh, nhiều khách có biểu hiện đã sử dụng chất ma túy. Tổ công tác tiến hành test phát hiện sử dụng chất ma túy với 152 khách và 30 nhân viên của quán Diamond, qua đó phát hiện 36 khách dương tính với ma túy tổng hợp.

Đáng chú ý, công an phát hiện đối tượng Đ.C.L (SN 1985, trú Nghĩa Dũng, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), hiện tạm trú ở phường An Sơn (TP.Tam Kỳ) có hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy". Công an thu giữ tang vật gồm 0,38 gam chất rắn nghi là thuốc lắc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý. Nhiều năm qua, công an tỉnh, Công an TP.Tam Kỳ cũng đã nhiều lần đột kích, phát hiện nhiều đối tượng dương tính với ma túy tại quán bar này.