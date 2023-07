Lên mạng xã hội đặt làm giả giấy tờ xe máy SH để lừa đảo

(QNO) - Ngày 18/7, Công an huyện Thăng Bình thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Hồ Tấn Đạt (SN 1996, xã Bình An, Thăng Bình) để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Tấn Đạt. Ảnh: S.H

Ngày 16/5/2023, Công an huyện Thăng Bình tiếp nhận thông tin trình báo của anh L.V.T. (SN 1995, xã Bình An) tố cáo Hồ Tấn Đạt lừa bán cho anh 1 xe mô tô hiệu SH (BKS 92H1-819.35) kèm theo giấy chứng nhận đăng ký xe giả với giá 60 triệu đồng. Sau đó, Đạt thuê lại xe này và tiếp tục đem bán cho người khác.

Tiến hành điều tra, Công an huyện Thăng Bình xác định chiếc xe SH này do người cha Đạt đứng tên giấy tờ. Đạt lên mạng xã hội liên hệ, cung cấp thông tin để thuê người làm giả 1 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô do mình đứng tên và lừa bán xe SH cho anh L.V.T. lấy tiền tiêu xài.

Sau đó, Đạt thuê lại xe máy trên mang đến tiệm cầm đồ ở TP.Tam Kỳ cầm cố với giá 50 triệu đồng và bỏ trốn khỏi địa phương.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, Đạt đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Công an huyện Thăng Bình đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.