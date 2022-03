Liên tiếp bắt 2 đối tượng truy nã

(QNO) - Liên tiếp trong 2 ngày 15 và 16.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Công an tỉnh Bình Thuận và Long An bắt 2 đối tượng truy nã Bùi Văn Trung và Vi Xuân Tuấn đang lẩn trốn tại các địa phương này.

Đối tượng Bùi Văn Trung. Ảnh: XUÂN MAI

Đối tượng Bùi Văn Trung (SN 1976, xã Đại Quang, Đại Lộc) bị truy nã theo Quyết định truy nã đặc biệt số 10 ngày 31.3.2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Lộc về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó ngày 3.1.2020, Trung dùng dao chém nhiều nhát vào một người dân ở Đại Lộc gây thương tích 46%. Sau khi gây án, Trung bỏ trốn vào TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận sinh sống, làm nghề sơn nước.

Đối tượng Vi Xuân Tuấn (SN 1985, tạm trú xã Phước Thành, Phước Sơn) bị truy nã theo Quyết định truy nã nguy hiểm số 01 ngày 30.8.2016 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phước Sơn về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Vi Xuân Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: XUÂN MAI

Trước đó ngày 21.2.2016, do mâu thuẫn với Trịnh Kỳ Anh (SN 1989, tạm trú xã Phước Thành), Tuấn cầm dao chém vào đầu Anh gây thương tích 21%. Sau đó bỏ trốn vào huyện Đức Hòa, tỉnh Long An làm công nhân.

Sáng nay 18.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã di lý 2 đối tượng về đến Quảng Nam và bàn giao công an các địa phương điều tra, xử lý.