Lời khai của nghi phạm sát hại thầy hiệu trưởng

(QNO) - Làm việc với cơ quan điều tra, nghi phạm khai trong lúc vào nhà để trộm cắp thì bị phát hiện nên dùng dao đâm chủ nhà nhiều nhát.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: P.V

Sáng nay 20.7, Công an tỉnh cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trung Tạ Bảo Duy (15 tuổi, vừa học xong lớp 9, trú huyện Thăng Bình) để điều tra hành vi giết người. Duy là nghi phạm trong vụ sát hại ông Nguyễn Nhất Thống (52 tuổi, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Diệu, Thăng Bình).

Tại cơ quan điều tra, Duy khai nhận chiều 19.7 đột nhập vào nhà ông Thống với mục đích trộm tài sản. Khi vào nhà thì bị ông Thống phát hiện, lao ra ôm lại nên Duy dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục xuống. Sau khi gây án, Duy để lại con dao cùng chiếc mũ lưỡi trai, lấy đi điện thoại rồi lên xe máy bỏ trốn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Qua điều tra, công an xác định Duy bỏ trốn về nhà ngoại ở xã Tiên Sơn (Tiên Phước) nên tung trinh sát truy tìm. Chiều 19.7, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp công an các địa phương bắt được đối tượng.

Vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định.